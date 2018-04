David Cronenberg pode filmar remake de 'A Mosca'

NOVA YORK (Hollywood Reporter) - David Cronenberg está nas alturas com o filme "A Mosca". O diretor está discutindo a produção de uma nova versão do drama de 1986, que ele mesmo deve escrever e dirigir.

O filme simboliza uma mudança de posição do diretor canadense, que no passado disse não querer se envolver em uma refilmagem do clássico. Mas Cronenberg trabalhou em uma versão operística de "A Mosca" encenada em Paris e Los Angeles.

O filme, que já era uma versão da ficção científica de Kurt Neumann de 1958, estrelava Jeff Goldblum e Geena Davis e se tornou um grande sucesso, arrecadando 40 milhões de dólares. A história girava em torno de Seth Brundle, um cientista excêntrico que, após um experimento com teletransporte mal sucedido, se transforma em uma mosca.

Uma sequência realizada três anos mais tarde sem a participação de Cronenberg não se saiu tão bem, sendo rejeitada pelos críticos e ignorada pelo público.