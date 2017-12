David Bowie volta ao cinema como protagonista O famoso músico britânico David Bowie voltará aos sets de filmagem para protagonizar um filme de drama e ação. Bowie, de 59 anos, foi submetido em 2004 a uma cirurgia cardíaca que o afastou da vida pública, mas decidiu voltar ao cinema como protagonista. O músico atuará num filme sobre a vida do engenheiro elétrico, gênio da física e inventor Nikola Tesla. Esta será a primeira vez que Bowie voltará à telona desde teve um papel no filme "Zoolander", em 2001. O britânico David Bowie é um cantor bem eclético, já que sua música envolve vários estilos musicais como o rock, pop e a música eletrônica. É também compositor, toca vários instrumentos, além de ser produtor, artista plástico e ator. Desde 1992 está casado com a modelo Imán, com quem teve uma filha, Alexandria. Anteriormente, foi casado com Ângela Barnett (Angie), com quem teve um filho, Zowie.