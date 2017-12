David Beckham quer ser astro de Hollywood O inglês, David Beckham, vai se dedicar ao cinema quando parar de jogar futebol. A versão foi divulgada pela imprensa britânica. Aparentemente, Beckham tem proposta de um clube de Los Angeles, nos Estados Unidos, e caso a aceite, ele já começaria a entrar em contato com pessoas do mundo cinematográfico. Segundo a imprensa local, os primeiros passos do jogador no cinema poderiam sair das mãos de seu amigo Tom Cruise, que já está empenhado em lançar Beckham no mundo dos espetáculos.