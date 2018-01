David Beckham interpretará soldado britânico em filme O jogador inglês do Real Madrid David Beckham interpretará um soldado britânico em um filme baseado na chamada Trégua do Natal, em 24 de dezembro de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), segundo a edição deste domingo do jornal The Sunday Mirror. Beckham, que jogará a próxima temporada na equipe americana do Galaxy (Los Angeles), assinou um contrato para participar do filme intitulado "Truce" (Trégua), disse ao jornal uma fonte próxima ao projeto. O filme trata do curto cessar-fogo declarado de forma não oficial entre o Império Alemão e as tropas britânicas estacionadas na frente ocidental durante o Natal de 1914. Durante a trégua, que começou na noite de 24 de dezembro e se prolongou até o dia seguinte, os inimigos silenciaram as armas, cantaram canções de Natal, jogaram futebol e trocaram cartas e licores, entre outras atividades de confraternização. Beckham, de 31 anos, encarnará um dos jogadores britânicos que disputam uma partida contra uma equipe de soldados alemães em um campo da frente ocidental. "Beckham concordou em aparecer como um soldado britânico nas cenas de futebol", afirmou uma fonte próxima à produção do filme. "Embora vá se mudar para Los Angeles, ele não tem maiores aspirações de se transformar em um grande ator. Mas gosta de fazer aparições como jogador ao ser convidado", esclareceu a fonte. O filme, dirigido pelo cineasta ucraniano Vadim Perelman, conhecido por filmes como "Casa de Areia e Névoa" (2003), será rodado em 2008 e sua estréia está prevista para o Natal do mesmo ano.