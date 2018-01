Darth Vader voltará ao cinema em dezembro

Darth Vader, um dos vilões mais célebres da história do cinema, voltará às telas em Rogue One, o primeiro filme derivado da saga Star Wars que estreará em dezembro, informou nesta quarta-feira, 22, o site Entertainment Weekly. Esta será a primeira aparição de Darth Vader desde Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith.

Rogue One: A Star Wars Story, com direção do britânico Gareth Edwards, se passa antes dos fatos do filme original Uma Nova Esperança e conta a história de heróis improváveis que se unem para roubar os planos da Estrela da Morte.

Felicity Jones e o mexicano Diego Luna são os protagonistas do filme, o primeiro "spin off" da saga galática da Lucasfilm. O elenco é formado, ainda, por Ben Mendelsohn, Donnie Iene, Jiang Wen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed e Forest Whitaker.

Jones interpreta Jyn Erso, uma fugitiva que tem a oportunidade de expiar seus pecados liderando o grupo que deverá completar essa missão, onde estará também o capitão Cassian Andor (Luna), um oficial de Inteligência dos rebeldes.

Além disso, Whitaker dará vida a Saw Gerrera, um homem treinado no passado por Anakin Skywalker.