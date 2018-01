Danny DeVito vai atuar em comédia romântica 'When in Rome' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Danny DeVito vai cortejar Kristen Bell na comédia romântica "When in Rome", da Disney. Bell ("Forgetting Sarah Marshall") faz uma curadora de arte nova-iorquina sedenta de amor que rouba moedas mágicas de uma famosa fonte romana. Ela se vê mergulhada numa situação bizarra quando é perseguida de volta a Nova York por um bando de pretendentes agressivos -- os próprios cujas moedas ela roubou. DeVito fará um dos pretendentes. Ele se junta a um elenco coadjuvante que já inclui Will Arnett, Josh Duhamel, Jon Heder, Anjelica Huston e Dax Shepard. O filme será rodado em Nova York esta semana, e a direção é de Mark Steven Johnson. Danny DeVito vai retomar o papel de Frank Reynolds na próxima temporada do seriado "It's Always Sunny in Philadelphia", da FX. (Por Borys Kit e Carolyn Giardina)