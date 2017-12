Danny DeVito aparece embriagado em programa de televisão O ator americano Danny DeVito estava aparentemente embriagado quando participou programa The View, da rede de televisão ABC. O astro mostrou dificuldade para falar e contou histórias incoerentes. As imagens repercutiram com força na imprensa americana. DeVito, de 62 anos, casado com a atriz Rhea Perlman, tinha ido ao programa para promover seu filme de natal Um Natal Brilhante. Após admitir que tinha passado a noite inteira se divertindo com seu amigo George Clooney, o ator balbuciou às apresentadoras Barbara Walters e Rosie O´Donnell que não sabia se tinha dormido. "Sabia que as últimas sete taças de limoncello (um licor de limão de origem italiana) eram as que iriam me embebedar", afirmou. Além disso, DeVito ofendeu com uma expressão obscena o presidente americano, George W. Bush e disse que, em uma ocasião, tinha usado "até não poder mais" a cama do quarto Lincoln da Casa Branca, onde ficou hospedado com sua esposa. Walters assegurou, por meio de uma nota, que DeVito poderá retornar quando ao programa quando quiser, enquanto Joy Behar, outra das apresentadoras, afirmou que o ator estava "claramente bêbado". DeVito atuou em filmes de sucesso como As Virgens Suicidas, Marte Ataca, Batman - O Retorno e Um Estranho no Ninho.