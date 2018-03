Danny Boyle receberá prêmio máximo do cinema britânico

O diretor Danny Boyle receberá o prêmio máximo do Instituto Britânico do Cinema (BFI) por "sua extraordinária contribuição à cultura cinematográfica".

O BFI informou hoje em comunicado que Boyle, diretor de filmes como A Praia e Quem Quer Ser um Milionário?, se somará à lista de outras grandes personalidades agraciadas com a homenagem, como Elizabeth Taylor, Clint Eastwood e Martin Scorsese.

Boyle expressou agradecimento no mesmo comunicado. "Vejo essa homenagem com uma significativa dose de humildade, algo que não é difícil, considerando as pessoas que o receberam antes".

O último filme de Boyle, 27 Horas, encerrará o Festival do BFI, que será realizado em Londres entre os dias 13 e 28 de outubro. O filme narra a história real do alpinista Aron Ralston, que teve o braço amputado após ficar cinco dias com o membro preso numa pedra.

Ele concorrerá ao prêmio de Melhor Filme do Ano junto a outros dez filmes, entre os quais se destacam Another Year, dirigido por Mike Leigh, e Black Swan, de Darren Aronofsky.