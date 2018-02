Danny Boyle lança novo filme e prepara sequência de 'Trainspotting'

"Trance", que teve pré-estreia mundial na terça-feira em Londres, traz James McAvoy no papel de Simon, um homem que se associa a um criminoso (Vicent Cassel) para roubar uma pintura. Simon leva uma pancada na cabeça, o que o leva a se esquecer de onde ele escondeu a pintura.

O filme revela novamente uma faceta de Boyle -- a de fazer sempre um filme diferente do anterior.

Depois de estourar em 1996 com "Trainspotting", drama sobre adolescentes escoceses envolvidos com drogas, ele ganhou o Oscar com "Quem Quer Ser Um Milionário?", sobre a ascensão à fama de um indiano morador de uma favela, e em seguida fez "127 Horas", sobre a história de um homem preso em um rochedo.

Na terça-feira, Boyle confirmou que planeja fazer uma sequência de "Trainspotting". Ele espera reunir o elenco original e lançar o filme em 2016.

"Adoraríamos produzir algo que usasse a ideia, não só uma sequência, mas algo que falasse às pessoas sobre a passagem do tempo", disse o diretor à Reuters TV, em Londres.

O cineasta, de 56 anos, pretendia ter rodado "Trance" em Nova York, mas mudou de planos após ser convidado para assumir a direção artística da cerimônia de abertura da Olimpíada.

Por isso, ele filmou "Trance" na capital britânica, à noite, enquanto trabalhava durante o dia na cerimônia olímpica.