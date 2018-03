Danny Boyle diz que adoraria filmar na China, apesar de censura

O diretor de cinema britânico Danny Boyle, que conquistou oito estatuetas no Oscar com seu filme "Quem Quer Ser um Milionário?" (2008), disse nesta quinta-feira, 18, em Xangai, na China, que adoraria trabalhar no país, apesar de considerar "lamentáveis as restrições" para os cineastas no país.

"Os grandes cineastas que trabalham aqui, e há grandes cineastas, deveriam ser livres, é muito importante e valioso para a sociedade que ele sejam livres", disse Boyle, em declaração durante o XII Festival Internacional de Cinema de Xangai, onde é presidente do júri.

O diretor disse que "Trainspotting" (1996) não foi incluído na seleção de seus filmes escolhidos para serem exibidos no festival, que retrata a vida de um grupo de drogados escoceses e é considerado seu grande sucesso antes de "Quem Quer Ser um Milionário?".

Durante uma homenagem feita a ele no festival, ontem à noite, Boyle disse que teria ficado feliz se "Trainspotting" tivesse sido exibido.

O diretor disse estar convencido de que já não pode fazer filmes "como antigamente, quando a equipe invadia o país." Por isso, para gravar "Quem Quer Ser um Milionário?" na Índia, Boyle optou por transferir somente dez pessoas da Europa e trabalhar com uma equipe local.

Durante o Festival de Cinema de Xangai, o público chinês poderá ver todos os filmes do diretor, exceto "Trainspotting" e "Por Uma Vida Menos Ordinária" (1997), que conta a história de uma estranha relação de amor entre um sequestrador e sua vítima.