Daniel Radcliffe fala sobre comédia e nervosismo de voltar aos palcos em Londres

O astro Daniel Radcliffe, conhecido por ter interpretado o bruxo Harry Potter, tem bastante experiência nos palcos, e até já se apresentou nu em Equus, mas o ator britânico ainda fica nervoso antes de uma apresentação.

"Fico um pouco apreensivo e nervoso", disse Radcliffe. "Você precisa do nervosismo, precisa disso. Se você não sente isso, então por que vir? Isto é empolgante. É divertido".

Tirando inspiração de Hamlet, Radcliffe, de 27 anos, volta aos palcos de Londres neste mês de fevereiro em uma produção para celebrar os 50 anos de Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, de Tom Stoppard.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A peça é uma comédia de situações na qual dois personagens, Rosencrantz (Radcliffe) e Guildenstern (Joshua McGuire), passam pela ação do drama icônico de Shakespeare, ao mesmo tempo em que vivem uma crise de identidade.

"Eles não sabem quem são, aonde estão, por que estão lá, o que estão fazendo", disse McGuire em entrevista à Reuters sobre os personagens. "Eles sabem que alguma coisa está acontecendo com Hamlet e eles não querem morrer".

"É como um incrível tela de pintura para que ideias incríveis sejam discutidas: ideias sobre destino e chance e se controlamos nosso próprio destino ou se é tudo somente caos", disse Radcliffe.

Rosencrantz & Guildenstern Are Dead estreia no Old Vic Theatre, em Londres, em 25 de fevereiro, e fica em cartaz até 29 de abril.

A experiência de Radcliffe nos palcos também inclui cantar e dançar em How to Succeed in Business Without Really Trying.