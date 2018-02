Daniel Radcliffe diz que superou seu problema de álcool

O ator Daniel Radcliffe, intérprete do mago Harry Potter no cinema, assegurou que conseguiu superar seu problema com o álcool após um período difícil em sua carreira por causa das pressões do mundo do espetáculo.

Radcliffe, de 21 anos, disse que ao completar 18 anos se tornou dependente do uísque e das festas, mas deixou o álcool em agosto do ano passado e agora prefere ficar em casa à noite em companhia de sua namorada, segundo uma entrevista publicada no último número da revista GQ.

"Fiquei dependente (do álcool) para desfrutar das coisas. Houve alguns anos nos quais estava apaixonado pela ideia de viver um estilo de vida de uma pessoa famosa", assinalou.

O ator, que tem uma fortuna estimada em 48 milhões de libras (cerca de US$ 77 milhões) graças a sua interpretação de Harry Potter, reconheceu que teve muita sorte de nenhum paparazzo ter lhe fotografado em estado de embriaguez.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Realmente me salvei disso porque houve muitas vezes em que se poderia fazer uma foto", acrescentou.

Radcliffe relatou que sua vida mudou e que está em condições de manter uma relação estável com sua namorada, identificada pela imprensa britânica como Olive Uniacke.

O jovem tinha 11 anos quando foi escolhido para interpretar o mago e nos últimos anos se dedicou ao teatro, o que lhe permitiu ganhar bons elogios da imprensa com a obra Equus.