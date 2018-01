Daniel Radcliffe, de 'Harry Potter', vai ficar nu na Broadway

O ator britânico Daniel Radcliffe, que interpreta o bruxinho Harry Potter no cinema, fará sua estréia na Broadway em setembro, reprisando o papel que já representou na peça Equus em Londres, no qual fica completamente nu no palco. Radcliffe, de 18 anos, foi aclamado pela crítica por sua performance como adolescente atormentado. Suspense psicológico arrasador de Peter Shaffer, Equus ficou em cartaz por oito semanas em Londres no ano passado e deve permanecer por 22 semanas em Nova York. A nova produção de Equus será a primeira na Broadway desde sua estréia em Nova York, em 1974, quando permaneceu em cartaz até 1977 e recebeu o troféu Tony de melhor peça em 1975. Em entrevista concedida à agência de notícias Reuters em setembro passado, Radcliffe disse que a perspectiva de atuar em Nova York é "aterrorizante". "Será incrível, mas eu estarei apavorado. Estive conversando com Richard Griffiths sobre atuar em Nova York, e ele disse que a coisa mais estúpida que se pode fazer é subestimar uma platéia nova-iorquina", disse ele. "Ficarei muito nervoso, porque acho que o público de Nova York é ainda mais exigente que o de Londres." Griffiths, que atuou ao lado de Radcliffe na produção londrina de Equus e fez o papel de tio Vernon nos filmes de Harry Potter, recebeu um Tony em Nova York em 2006 por seu papel em The History Boys. Ele também vai reprisar seu papel na produção nova-iorquina de Equus. Equus foi encenada pela primeira vez em Londres em 1973 e foi aclamada pela crítica. Em 1977, ganhou uma adaptação para o cinema assinada pelo próprio Shaffer e estrelada por Richard Burton e Peter Firth. O filme recebeu três indicações ao Oscar em 1978.