Daniel Radcliffe completa 20 anos pronto para novos desafios

O ator britânico Daniel Radcliffe, que interpreta o personagem principal na série Harry Potter, adaptação dos livros da escritora J.K. Rowling que fazem grande sucesso em todo o mundo, completa 20 anos nesta quinta-feira, 23 de julho, e di que quer enfrentar novos desafios em sua vida pessoal e como ator.

No mundo fantástico e sobrenatural que se esconde nos livros e no cinema, Radcliffe é Harry Potter, uma criança com poderes, mas na vida real o ator é atualmente um jovem de 20 anos que toca baixo e tem vontade de viver novos personagens.

Radcliffe não é só o menino que passou a infância no colégio interno de magia Hogwarts. E agora que se livrou dos altos e baixos que caracterizam a adolescência, quer encarnar novos personagens que reflitam a complexidade do nosso mundo.

Radcliffe diz que "o povo sempre se lembrará de Harry", mas afirma estar convencido de que se trabalhar "suficientemente duro, outros personagens também aparecerão".

O menino londrino demonstrou ter uma grande capacidade e flexibilidade interpretativa. Já participou de trabalhos para televisão como 'David Copperfield' (1991) e 'My Boy Jack' (2007), como ator coadjuvante no filme 'O alfaiate do Panamá' (2001) e estreou no cinema independente com o longa britânico "Um verão para toda vida" (2007).

Em sua curta vida de ator foi nomeado a 19 prêmios de cinema, teatro e televisão, dos quais ganhou 11, alguns quando criança e outros já adolescente. O mais destacado é o prêmio de melhor interpretação masculina da premiação britânica National Movie Awards, por seu papel em "Harry Potter e a Ordem da Fênix" (2007).

Radcliffe também demonstrou ter um lado atrevido e experimental, diferente do jeito daquela criança de óculos e com aparência de estudiosa. Aos 17 anos, Radcliffe tirou a roupa sobre o palco na obra "Equus", no West End de Londres, onde seu personagem perdeu a virgindade perante muitos olhos que lotavam a sala.

Radcliffe não podia viver em uma eterna infância, embora não tenha se desligado totalmente da história que protagonizou pela primeira vez há oito anos. "Não é que as pessoas não queiram que eu cresça. Incomoda a eles que cresçamos de maneira normal. Prefeririam que o fizesse de maneira selvagem e batendo carros", contou o ator.

Radcliffe, que acaba de protagonizar a penúltima das adaptações dos livros de J. K. Rowling's, 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe', filme que bateu recorde atrás de recorde desde sua estreia mundial, no último dia 15, já está embarcado em outro projeto, baseado em fatos reais e com uma alta carga interpretativa.

Em 'Journey is the destination', dirigido pelo canadense Bronwen Hughes, Radcliffe será o repórter britânico Dan Eldon, que foi assassinado em Mogadíscio nos anos 90 por uma multidão enfurecida.

Mas seu personagem Harry Potter ainda deixa para ele dois filmes, a primeira e segunda parte do último livro da escritora J. K. Rowling, 'Harry Potter e os Talismãs da Morte', que estreará em 2011.

Após ter virado estrela de cinema, Radcliffe, que figura na lista dos adolescentes mais ricos do mundo, é um jovem amante da literatura e do rock, que aproveita o tempo também tocando baixo.

Esse novo hobby veio do seu companheiro de cena Gary Oldman, que interpreta o papel de Sirius Black na série do bruxinho e que foi membro do grupo britânico de punk-rock 'Sex Pistols', do qual o ator é fã.

O mundo viu Radcliffe crescer na grande tela como Harry Potter e agora parece que o ator está prestes a começar uma nova etapa, cheia de surpresas.