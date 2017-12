Daniel Radcliffe atuará em filme sobre conflito entre hackers e traficantes

O ator britânico Daniel Radcliffe, conhecido por dar vida a Harry Potter, protagonizará o filme We Do Not Forget, que retratará o conflito entre os hackers da organização Anonymous e o cartel mexicano de narcotraficantes Los Zetas.

Segundo informou nesta terça-feira o site especializado Deadline, a companhia First Look Media financiará este projeto que incluirá também em seu elenco o ator Zachary Quinto, que interpretou Spock nos últimos filmes da saga Star Trek.

O roteirista do filme Mais Estranho que a Ficção (2006), Zach Helm, se encarregará de escrever e dirigir We Do Not Forget, que será produzido pelo cineasta Antoine Fuqua ( Dia de Treinamento, 2001) e que será uma adaptação para a ficção de uma história real.

Em 2011, após o suposto sequestro de um de seus membros, o Anonymous anunciou uma campanha na internet para revelar a identidade de supostos integrantes e colaboradores do cartel mexicano Los Zetas. Esta organização criminosa, conhecida por sua extrema violência, contratou então especialistas em segurança cibernética para seguir o rastro dos hackers.

Posteriormente, o Anonymous anunciou o cancelamento dessa operação contra Los Zetas, conhecida como #OpCartel, após a libertação de seu companheiro e por questões de segurança.