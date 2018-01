Fã clube de Daniel Radcliffe, ator de Harry Potter, lamenta morte de dublador

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Atualizada às 12h35 - correção: diferente do que foi publicado mais cedo, o ator Daniel Radcliffe não se manifestou sobre o assunto) Um fã clube do ator Daniel Radcliffe, que interpreta o personagem principal na franquia de filmes Harry Potter, lamentou a morte do dublador e policial militar Caio César Melo.

Sad to hear this #voiceactor https://t.co/qsWNrjz8SJ — Daniel Radcliffe NL (@DanJRadcliffeNL) 1 outubro 2015

A Warner Bros. Pictures Brasil, que distribui no País os filmes da saga do bruxo, também lamentou em nota a morte do dublador.

“Com seu imenso talento, Caio contribuiu para o carinho que público sente pelo personagem e pelo sucesso da franquia. Foi um prazer ter Caio na família Warner Bros. Pictures Brasil em todos estes anos. Ele se tornou a voz de Harry Potter para uma geração de fãs e estará sempre em nossos corações”, diz a nota distribuída à imprensa.