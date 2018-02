Daniel Fleetwood, fã de 'Star Wars' em estado terminal, morre nos EUA aos 32 anos

O fã de Star Wars que mobilizou uma campanha na internet e conseguiu ver o filme O Despertar da Força antes da estreia, Daniel Fleetwood, morreu aos 32 anos nos EUA nesta terça-feira, 10. A informação foi compartilhada por sua esposa, Ashley, via Facebook.

Na sexta-feira, 6, o diretor J. J. Abrams ligou para Fleetwood para informá-lo de que seu desejo de ver o filme (que estreia nos cinemas em todo mundo no dia 17 de dezembro) seria atendido - ele assistiu a uma versão bruta de O Despertar da Força naquele dia.

"Daniel lutou muito até o fim. Ele está agora com Deus e com a força. Ele faleceu em paz durante o sono. Ele será para sempre meu ídolo e meu herói. Por favor, dê um abraço no tio Marc e muitos beijos em Lucy. Descanse em paz, meu amor. Essa foi a última foto que tiramos juntos", escreveu Ashley em sua página pessoal, ao lado da hashtag #forcefordaniel.

O último pedido de Daniel Fleetwood se tornou viral nas redes sociais nas últimas semanas com a tag #ForçaParaDaniel, que recebeu o apoio dos atores Mark Hamill, Peter Mayhew e o novato John Boyega.