Daniel de Oliveira está em longa sobre o Comando Vermelho

Em janeiro de 2009, mais um produção brasileira que aborda o tema polícia versus bandido começará a ser rodada. Após Cidade de Deus, Tropa de Elite e o mais recente Última Parada - 174, o longa da vez é 400contra1 - Uma História do Comando Vermelho. O ator Daniel de Oliveira (Cazuza) dá vida ao protagonista e narrador, William da Silva Lima, um dos articuladores do que veio a se transformar na organização Comando Vermelho. Daniela Escobar também está no elenco como Teresa, uma mulher que vive grande romance com William. O filme, dirigido por Caco Souza, está em fase de pré-produção. A maioria das cenas será rodada em Florianópolis. O ficcional 400contra1 traz o surgimento da organização no fim dos anos 70 e mostra a história do amigo de William, Zé Bigode, que decidiu enfrentar sozinho 400 policiais durante um cerco de mais de 12 horas. Preso, William foi obrigado pelos policiais a assistir a transmissão ao vivo da luta. Caco Souza é o responsável por documentários como Resistir, Amor é Um Lugar Vazio e Tereza e Senhora Liberdade. O diretor também já dirigiu longas como Inversão e curtas como Ultravigiado.