Daniel Day-Lewis vence seu segundo Oscar de melhor ator O ator britânico Daniel Day-Lewis ganhou o segundo Oscar de sua carreira, desta vez pelo papel de um explorador de petróleo do início do século 20 no longa "Sangue Negro". Ele concorreu com George Clooney (por "Conduta de Risco"), Johnny Depp ("Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet"), Tommy Lee Jones ("No Vale das Sombras") e Viggo Mortensen ("Senhores do Crime"). Day-Lewis, 50 anos, já foi indicado outras três vezes ao Oscar na mesma categoria. Ele recebeu o Oscar por "Meu Pé Esquerdo", em 1989, e foi indicado por "Em Nome do Pai" e "Gangues de Nova York". A 80a cerimônia do Oscar acontece no Kodak Theatre, em Hollywood. A cerimônia é apresentada pelo comediante e humorista político Jon Stewart.