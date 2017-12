Daniel Day-Lewis e Marion Cotillard recebem os prêmios Bafta Daniel Day-Lewis aumentou suas chances de Oscar no domingo ao receber o Bafta de melhor ator na cerimônia de entrega dos prêmios da Academia Britânica de Cinema pelo retrato de um empresário do petróleo obsessivo em "Sangue Negro". A atriz francesa Marion Cotillard foi a grande surpresa da noite, ao receber o troféu de melhor atriz pelo papel da cantora Edith Piaf em "Piaf -- Um Hino ao Amor". O drama romântico "Desejo e Reparação" ficou com o Bafta de melhor filme. Day-Lewis, já visto como um dos favoritos para conseguir um Oscar, enfrentou a concorrência acirrada do astro de Hollywood George Clooney em "Conduta de Risco" e de James McAvoy por seu papel protagonista em "Desejo e Reparação". Famoso pela preparação intensiva que faz para seus papéis, Day-Lewis já ganhou um Oscar de melhor ator em 1989 por sua performance comovente em "Meu Pé Esquerdo", em que fez um homem que sofre de paralisia cerebral. Ele ficou famoso por continuar a agir como o personagem enquanto estava no set, mesmo quando as câmeras não estavam filmando. A veterana Julie Christie era a favorita absoluta dos apostadores, que acreditavam nela para o troféu de melhor atriz, pelo papel de uma doente de Alzheimer em "Longe Dela". Mas quem ganhou no final foi Cotillard. Dominada pela emoção ao fazer seu discurso de aceitação, a atriz francesa disse: "Uau! Uau! Uau! Esta foi a aventura mais incrível. Amei cada segundo das filmagens". "Desejo e Reparação", que liderou em número de indicações ao Bafta, tendo recebido 14, não ganhou nenhum dos troféus principais de atuação, mas recebeu o cobiçado Bafta de melhor filme, dando ao público britânico algo que aplaudir. A britânica Tilda Swinton recebeu o Bafta de melhor atriz coadjuvante por "Conduta de Risco", e o troféu de melhor ator coadjuvante ficou com o francês Javier Bardem por sua atuação no sombrio western contemporâneo "Onde os Fracos Não Têm Vez". O filme também valeu aos irmãos Joel e Ethan Coen o Bafta de melhor diretor. O dramaturgo Ronald Harwood recebeu o prêmio de melhor roteiro adaptado por "O Escafandro e a Borboleta", dramatização da autobiografia de Jean-Dominique Bauby, que ficou totalmente paralisado com a exceção de seu olho esquerdo. Diablo Cody ganhou o Bafta de melhor roteiro original por "Juno", comédia sobre uma gravidez adolescente, que também tem chances de Oscar em 24 de fevereiro.