Daniel Craig vai atuar em thriller psicológico

Daniel Craig fez sucesso comercial e de crítica nas duas vezes que foi visto no papel ícone de James Bond, em "007 - Cassino Royale" e "007 - Quantum of Solace." Mas ele vem tomando cuidado na escolha de seu próximo papel.

A notícia mais recente é que ele está em fase inicial de negociações para protagonizar "Dream House", thriller psicológico a ser dirigido pelo irlandês Jim Sheridan para a produtora independente Morgan Creek.

No roteiro de David Loucka, Craig faria um homem que se muda com sua família para uma cidadezinha idílica, mas descobre que a casa na qual foi viver é assombrada por seus moradores anteriores, que foram assassinados ali.

Com um diretor respeitado como Sheridan ("Terra de Sonhos", "Meu Pé Esquerdo"), o filme cumpriria a meta de levar Craig em um rumo de mais prestígio depois de "Quantum of Solace", sem afastá-lo do cinema comercial.

Como outros atores que já encarnaram James Bond, Craig vem enfrentando um dilema ao deixar o papel. Em seus outros dois filmes recentes, "Munique" e "Um Ato de Liberdade", ele essencialmente representou uma versão mais "de arte" do personagem de Bond.

Craig já manifestou interesse por trabalhos menos comerciais, tanto que recentemente assinou contrato para atuar no drama da Broadway "A Steady Rain." Seu nome também foi aventado em conexão com "The Eagle of the Ninth," filme de época que Kevin MacDonald fará para a Focus Features.