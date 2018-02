Daniel Craig tira folga de 007 para atuar em filme da 2.ª Guerra

O ator britânico Daniel Craig tirou uma folga do papel de James Bond, para atuar somente no drama sobre a 2.ª Guerra Mundial "Defiance", baseado na história verídica de irmãos judeus que fugiram dos nazistas e formaram um grupo de resistência. Craig disse que quer evitar ser estereotipado como herói de ação, depois de ser escolhido para o papel de Bond, e quer usar sua fama recém-conquistada para ajudar projetos menores a decolar. Antes de sua primeira aparição no papel do superespião, em "007 - Cassino Royale" (2006), o ator de 40 anos já era respeitado por suas atuações no drama feito para a TV "Our Friends From the North" e no filme de gângsteres "Nem Tudo é o que Parece". Em seu trabalho mais recente, ele é Tuvia, o mais velho dos irmãos da vida real Bielski, que se esconderam dos nazistas numa floresta bielorussa, de onde dirigiram um movimento de resistência que protegeu centenas de judeus da perseguição nazista. "Uma das razões pelas quais acho essa história importante é porque se trata de uma história muito recente e porque boa parte do modo como enxergamos o mundo e vivemos nele foi moldada por essa história", disse Craig na première londrina do filme, na noite dessa terça-feira. O ator norte-americano Liev Schreiber, que representa outro dos irmãos Bielski, disse que o filme, e a história verídica que o inspirou, mostram que proteger uns aos outros é um instinto humano básico. "Acho que no coração desta história está a noção de que nós, como raça, protegemos uns aos outros instintivamente, e mais do que nunca é importante lembrar que somos uma só espécie", disse ele. O diretor Edward Zwick, que também fez "O Último Samurai" e "Diamante de Sangue", disse que o público pode traçar paralelos entre os fatos da década de 1940 e os conflitos atuais. "Acho que ver refugiados sendo deslocados de um lugar a outro é uma das imagens mais marcantes de nosso tempo", disse. "Defiance" já teve lançamento em circuito restrito nos EUA, onde chegará ao circuito amplo em 16 de janeiro. O filme vai estrear na Grã-Bretanha em 9 de janeiro.