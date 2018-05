Daniel Craig tem o melhor salário de Hollywood; veja quanto ganham os principais atores

O ator britânico Daniel Craig receberá US$ 25 milhões para participar da próxima entrega da saga do agente 007, o Bond 25, informou nesta terça-feira a revista Variety.

Em reportagem sobre os atores com os maiores salários da indústria do cinema, a publicação revelou que Dwayne Johnson ganhará US$ 22 milhões por Red Notice, já incluindo o bônus de 1 milhão para promover o filme nas redes sociais dele, incluindo Instagram, onde o astro tem mais de 100 milhões de seguidores.

Essa é a mesma quantia que Vin Diesel cobrou para aparecer em Velozes e Furiosos 8 (2017), o mais recente filme da saga que ele mesmo criou em 2001, com atores como Paul Walker, Michelle Rodríguez e Jordana Brewster.

Na faixa dos U$ 20 milhões também aparece Anne Hathaway por Barbie, que estreará em maio de 2020.

Esses valores, segundo a revista, eram comuns entre as maiores estrelas de Hollywood, como Julia Roberts, Will Smith e Tom Hanks, na década de 90. Hoje dia, o poder de atração dos nomes diminuiu e só alguns poucos podem continuar cobrando essas quantias em uma época na qual os efeitos especiais e os musicais respondem pelas grandes produções cinematográficas.

O caso de Robert Downey Jr., o ator que se tornou peça central do universo Marvel, chamou a atenção pelos US$ 10 milhões que embolsou para aparecer em apenas 15 minutos de Homem-Aranha: De Volta ao Lar no papel de Iron Man.

+++ 'Sherlock Holmes 3' já tem data de estreia

+++ 'Vingadores: Guerra Infinita' se torna a melhor estreia global da história

Outros atores, no entanto, aceitam receber menos para estar no elenco de obras de grande prestígio artístico. Esse é o caso de Leonardo DiCaprio, que ganhará US$ 10 milhões por Once Upon a Time in Hollywood, a nova produção de Quentin Tarantino.

+++ DiCaprio e Brad Pitt serão próxima dupla mítica do cinema, promete Tarantino

Nos últimos meses, Jennifer Lawrence levou US$ 15 milhões com o suspense Operação Red Sparrow, enquanto Chris Pratt e Bryce Dallas Howard ganharam US$ 10 milhões cada por Jurassic World 2, com estreia prevista para o meio deste ano.