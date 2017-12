Daniel Craig se prepara para novo filme de '007'

Ele está pulando do alto de edifícios outra vez - mas desta vez são apenas os ensaios para a filmagem do próximo filme de James Bond, que deve chegar aos cinemas em 2008. O ator britânico Daniel Craig conquistou os descrentes com sua interpretação sombria e perigosa do espião mais famoso do mundo em seu primeiro filme de Bond, 007 - Cassino Royale. Agora ele se prepara para retomar o papel numa sequência ainda sem título. Entrevistado recentemente, Craig disse: "Estamos ensaiando cenas de ação, e eu estou pulando de edifícios outra vez". Indagado se Bond 22 será baseado num romance de Ian Fleming, como foi o caso de Cassino Royale, ele respondeu: "É uma história inteiramente nova que retoma o fio narrativo a partir do fim do último filme". O ator de 39 anos hesitou antes de aceitar o papel de James Bond, ciente de que teria que se comprometer a fazer vários outros filmes da franquia, correndo o risco de ser estereotipado como herói de ação. Mas Craig afirmou que, desde Cassino Royale, não tem tido problemas em fazer o que quer e que a influência que o papel de Bond lhe conferiu na verdade lhe abriu novas possibilidades de trabalho. "Este ano eu produzi um filme, o que foi uma experiência nova para mim", disse ele, falando sobre Flashbacks of a Fool, a ser lançado em 2008. Ele também estrelou a história de um astro de Hollywood em processo de decadência, que, após a morte de seu melhor amigo, repensa seu próprio passado. Sua próxima aparição nos cinemas será no início de dezembro em The Golden Compass, adaptação feita com grande orçamento do aclamado romance juvenil A Bússola de Ouro, de Philip Pullman. Fã dos livros, Craig sempre se viu como fazendo o papel do explorador lorde Asriel. Como é o caso com Bond, o papel provavelmente o obrigará a assumir o compromisso de rodar outros filmes, já que A Bússola de Ouro é o primeiro de uma trilogia. "Falando apenas por mim, eu realmente gostaria de continuar a contar esta história", afirmou.