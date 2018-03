Daniel Craig promete cenas 'mais picantes' em próximo 007

Após críticas de que faltavam cenas 'mais picantes' na última saga do agente 007, Quantum of Solace, o ator britânico Daniel Craig afirmou que o próximo James Bond será "mais sexy". Veja também: Trailer de '007 - Quantum of Solace' Novo filme de James Bond bate recorde e é o 1º nos EUA Estréia de 007 bate filmes anteriores da série no Brasil Com recordes de bilheterias nos Estados Unidos, Reino Unido e também no Brasil, a recente produção do agente secreto foi marcada por cenas de ação e riscos, mais do que as cenas sensuais, o que não agradou muito aos espectadores. Craig, que havia prometido não tirar mais a roupa após Cassino Royale (2006), voltou atrás e disse aos fãs da seqüência que a próxima produção "será mais sexy". "Se Bond saltasse numa cama com dez mulheres, isso iria contrariar toda a história", explicou o ator. "Mas no próximo filme, como todos querem (as cenas eróticas), vamos incluí-las", acrescentou. Quantum of Solace, que entrou em cartaz no Brasil no dia 7 de novembro, traz o agente secreto mais violento e vingativo, numa seqüência contínua da produção anterior e com apenas duas cenas 'calientes', em uma delas Bond beija Camille (Olga Kurylenko) e na outra aparece na cama ao lado da agente Fields (Gemma Arterton).