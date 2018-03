Daniel Craig irá se casar com sua produtora Satsuki Mitchell

O ator inglês Daniel Craig, famoso no mundo das celebridades graças ao último filme da série James Bond, em que interpretou o personagem-título, vai se casar com sua produtora, Satsuki Mitchell, em breve, segundo informou o tablóide britânico The Sun nesta quarta-feira, 5. Craig namora a produtora de 29 anos (11 anos mais jovem que o ator) desde 2005 e os dois decidiram oficializar o relacionamento assim que terminar as filmagens do próximo filme do agente secreto, Quantum of Solace. Para viver a nova aventura de James Bond, Craig está agora no Panamá, em companhia da noiva. Uma fonte afirmou ao jornal que o casal "está muito apaixonado". "Ele pediu a mão dela em casamento e, agora, ela exibe no dedo um belíssimo anel de platina com um grande diamante", disse a fonte.