Daniel Craig é o homem mais bem vestido do Reino Unido O ator Daniel Craig foi eleito o homem mais bem vestido do Reino Unido pela revista de moda GQ. Craig conseguiu a primeira posição devido ao seu look impecável no último filme de 007, Cassino Royale. "Nenhum James Bond depois de Sean Connery vestiu melhor as roupas do agente. Funcionou porque o guarda-roupa que foi usado no filme parece uma evolução do que vestimos todos os dias", escreveu a GQ. O segundo lugar ficou com o líder do partido conservador David Cameron que, segundo a revista, é "um político que entendeu que a mídia se baseia mais nas suas palavras que na aparência". Na quinta posição aparece o ator Jude Law, seguido do jogador de futebol David Beckham. A surpresa ficou por conta do sétimo lugar, que foi para o polêmico músico Peter Doherty, namorado da modelo Kate Moss e vocalista da banda Babyshambles. O príncipe Harry, definido como "o recruta preferido do mundo da moda", é o primeiro membro da família real a fazer parte do Top 10 - ele ficou com a décima posição. Entre os mais deselegantes estão ministro das Finanças britânico, Gordon Brown, e o prefeito de Londres, Ken Livingstone.