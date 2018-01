Daniel Craig dispensa dublê em cenas perigosas de Bond Daniel Craig, o novo James Bond com "licença para matar", faz muitas das cenas perigosas em Cassino Royale, o próximo filme do agente 007 que está sendo filmado atualmente, segundo revelou hoje o jornal britânico The Times. Daniel, que está nas Bahamas, disse ao jornal que os responsáveis pelo filme querem voltar à antiga forma de fazer filmes de suspense e dar um toque de perigo. "Querem que o público fique sem fôlego", afirmou o ator britânico, acrescentando que as cenas perigosas se tornam mais reais quando todos sabem que não foram feitas através de computadores. Para fazer as cenas perigosas, Daniel se submeteu a um intenso treinamento físico, de acordo com o The Times. Cassino Royale é o 21.º filme de Bond e conta como o agente britânico obteve sua licença para matar. Daniel Craig foi eleito entre cerca de 200 atores após uma intensa busca do sucessor de Pierce Brosnan.