Daniel Craig ainda quer ser James Bond nos cinemas: 'É o melhor trabalho do mundo'

A novela envolvendo o retorno ou não de Daniel Craig à franquia 007 ganhou um novo capítulo com uma surpreendente resposta do ator que já interpretou o mais famoso espião dos cinemas em quatro filmes.

“Tenho o melhor emprego do mundo interpretando (James) Bond”, disse o ator, em um papo com o público do New Yorker Festival, em Nova York. As informação são do britânico The Guardian. “As coisas que eu tenho que fazer em um filme de Bond e tipo de trabalho que faço, não há outro emprego como esse.”

Desde a estreia de 007 Contra Spectre, do ano passado, rumores vindos de Hollywood diziam que o ator já não seguiria na carreira de Bond justamente por estar cansado demais das cenas de ação necessárias para um longa de 007. Craig tem atualmente 48 anos.

Certa vez, questionado logo depois do fim das filmagens de Spectre se gostaria de voltar ao papel, o ator disse que preferia “cortar os meus pulsos”.

Diante dos nova-iorquinos, a resposta do ator foi bem diferente. “Eu amo esse trabalho. Eu amo esse trabalho. Divirto-me muito e se eu puder continuar a me divertir dessa maneira, eu continuarei”

Ainda não há planos para um novo filme de James Bond, contudo. Craig também aproveitou o espaço para negar que teria recebido uma oferta de US$ 150 milhões para atuar em dois novos filmes da franquia. “Não há nenhuma conversa neste momento”, disse o ator. “Todos estão um pouco cansados ainda.”