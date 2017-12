Daniel Craig ainda é primeira opção para 007, diz produtor

LONDRES - A equipe responsável pelos filmes de James Bond quer que Daniel Craig volte a viver 007, disse o produtor executivo da franquia de filmes de espionagem nesta sexta-feira, 30, apesar de o ator britânico ter dito que preferia cortar os pulsos a reviver o personagem.

O astro de 48 anos é "certamente a primeira opção... adoraríamos que Daniel voltasse como Bond", afirmou Callum McDougall à rádio BBC.

No ano passado Craig disse que "encerrou" o papel depois da finalização da filmagem de 007 Contra Spectre, aventura mais recente da série que arrecadou US$ 880 milhões em todo o mundo.

Quando foi indagado se podia se imaginar fazendo mais um filme de James Bond, Craig disse à revista londrina Time Out: "Agora? Preferia quebrar este copo e cortar os pulsos".

Suas palavras desencadearam um surto de especulações sobre quem poderia vir a seguir – Idris Elba, Tom Hiddleston e Aidan Turner estão entre os principais candidatos.

Craig foi muito elogiado pelo toque de bravura que emprestou ao agente secreto conhecido pela sutileza em quatro filmes, começando por Casino Royale em 2006.

Segundo uma reportagem do início deste mês do site RadarOnline, Craig já recebeu uma oferta de US$ 150 milhões do estúdio Sony para fazer mais dois filmes.