Dakota Fanning e Alicia Keys estarão em 'Secret Life of Bees' Por Steven Zeitchik NOVA YORK (Hollywood Reporter) - Dakota Fanning e Alicia Keys estão em negociações finais para integrar o elenco de "The Secret Life of Bees", uma história voltada ao público feminino e baseada no best-seller "A Vida Secreta das Abelhas", de Sue Monk Kidd. Queen Latifah, Jennifer Hudson e Sophie Okonedo já confirmaram participação no projeto da Fox Searchlight, cuja produção está prevista para começar em janeiro na Carolina do Norte, com planos de chegar aos cinemas ainda em 2008. Drama ambientado no sul dos EUA nos anos 1960, "Bees" gira em torno da adolescente Lily Owens (Fanning) e sua amiga Rosaleen (Hudson), que fogem de sua cidade para escapar de uma criação rígida e tentar elucidar os mistérios que cercam a falecida mãe de Lily. Ao longo de seu caminho, elas conhecem três irmãs apicultoras (Latifah, Okonedo, Keys) que levam as duas para sua casa na Carolina do Sul. Gina Prince-Bythewood ("Além dos Limites") vai dirigir o filme a partir de sua própria adaptação do livro, que foi concluída antes do início da greve dos roteiristas, em novembro. O romance de Monk Kidd causou grande impacto quando foi lançado, há cinco anos, e passou mais de dois anos na lista dos livros mais vendidos do The New York Times. Dakota Fanning esteve nos cinemas há um ano com "A Menina e o Porquinho" e vai contracenar com Jennifer Hudson, ganhadora de um Oscar por "Dreamgirls -- Em Busca de um Sonho", no drama "Winged Creatures", Keys fez sua estréia no cinema este ano no papel de assassina lésbica em "A Última Cartada", Sophie Okonedo atuou em "Hotel Ruanda", e Queen Latifah está sendo vista no momento em "No Natal a Gente se Encontra".