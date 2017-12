Curtis Hanson, diretor de 'Los Angeles: Cidade Proibida', morre aos 71 anos

LOS ANGELES - O diretor americano Curtis Hanson, responsável pelo aclamado filme Los Angeles: Cidade Proibida (1997), faleceu nesta terça-feira aos 71 anos, em sua casa, em Hollywood Hills, em Los Angeles (EUA).

A polícia da cidade californiana, segundo informações dos veículos de imprensa americanos, recebeu uma ligação de emergência médica da casa do diretor por volta das 17h (hora local). As autoridades comunicaram que Hanson morreu de causas naturais em seu domicílio.

A filmografia de Hanson inclui A Mão Que Balança o Berço (1992), Garotos Incríveis (2000) e 8 Mile: Rua das Ilusões (2002), mas seu auge criativo foi sem dúvida Los Angeles (1997), uma adaptação do célebre romance do escritor James Ellroy que rendia um brilhante homenagem aos códigos e arquétipos do clássico cinema noir.

Com Kim Basinger como "femme fatale", ao lado de Russell Crowe, Kevin Spacey e Danny DeVito, Los Angeles: Cidade Proibida recebeu nove indicações ao Oscar e levou duas estatuetas: a de melhor atriz coadjuvante para Basinger e a de melhor roteiro adaptado para Hanson e Brian Helgeland.

Em entrevista à Agência Efe em 1997, durante a promoção de Los Angeles, que recria perfeitamente o lado sombrio e sedutor de Los Angeles nos anos 1950, Hanson afirmou que o filme "quebrava muitas das normas" dos grandes estúdios.

Seu primeiro roteiro para o cinema foi O Altar do Diabo (1970), inspirado em um relato de H.P. Lovecraft, e dois anos depois estrearia como diretor com Sweet Kill.

Em 1983, dirigiu a comédia Porky 3, com Tom Cruise no elenco, embora seu primeiro grande sucesso comercial foi A Mão Que Balança o Berço (1992), um thriller com uma inquietante babá interpretada por Rebecca De Mornay.

Com esse filme, Hanson começou uma bem-sucedida sequência: em 1994 dirigiu a espetacular e aventureira O Rio Selvagem, que contava com Meryl Streep e Kevin Bacon em seu elenco, antes de conquistar a crítica e público com Los Angeles: Cidade Proibida.

Hanson assinou também os filmes Em Seu Lugar (2005) e Bem-vindo ao Jogo (2007) e teve que deixar, por conta de uma doença, Tudo Por Um Sonho (2012) no meio da filmagem, um filme sobre surfe que foi concluído por Michael Apted.