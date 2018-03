Curtas franceses mostram ritos de passagem da infância

Apesar da pirotecnia que invade os cinemas na época de férias escolares, as crianças terão a chance de conhecer dois filmes antigos com um ritmo e uma proposta bem diferentes. Os curtas franceses O Balão Vermelho (1956) e O Cavalo Branco (1953) estréiam em cópia restaurada em São Paulo, nesta sexta-feira, 4, e são exibidos juntos na mesma sessão. Veja também: Trailer de 'O Balão Vermelho' e 'O Cavalo Branco' Trailer de 'O Escafandro e a Borboleta' Mais de 50 anos depois de sua primeira exibição, O Balão Vermelho, de Albert Lamorisse (1922-1970), ainda continua atual e capaz de encantar. A trama é tão simples quanto mágica: um menino encontra um balão vermelho preso a um poste, quando vai à escola. Ele pega a bexiga mas, ao chegar em casa, a avó solta o balão pela janela. Demonstrando uma estranha lealdade, o balão se recusa a ir embora e passa a seguir o garoto pelas ruas de Paris. Junto com seu balão, Pascal (Pascal Lamorisse, filho do diretor) enfrenta os ritos de passagem para a vida adulta, como a perda, a descoberta do amor, o medo e a ansiedade. A bexiga, ora um fantasma, ora um anjo da guarda ou até mesmo um cachorro de estimação, parece ser o símbolo de despedida da infância, o último brinquedo - aquele para se lembrar a vida toda. O vermelho do balão surge como um grito colorido em meio a uma Paris melancólica, dominada por tons pastéis, cinzas e marrons. O filme ganhou diversos prêmios, como a Palma de Ouro e o Oscar de roteiro original (o único nesse formato a ganhar um prêmio na categoria). O Cavalo Branco é o segundo filme mais conhecido do diretor Lamorisse. Diferentemente do Balão, a história se passa longe do ambiente urbano, com apurado registro documental em algumas cenas - como numa briga entre dois cavalos. O mais interessante é que o diretor consegue encontrar um caminho poético para explorar o real, o documental. Lamorisse, aliás, ficou conhecido com um dos mestres do documentário poético. O Cavalo Branco, como o outro curta, explora as dores e alegrias do rito de passagem para a vida adulta - quando a criança deve abrir mão de algumas coisas de seu universo para entrar em outro. O desejo de liberdade, tanto do cavalo, quanto do jovem pescador, também abre um diálogo com públicos de qualquer idade. Se por um lado os efeitos visuais da era pré-computação gráfica do Balão chamam a atenção, por outro, a densidade emocional do filme é o que garante sua atemporalidade e universalidade. Recentemente, O Balão Vermelho serviu de inspiração para A Viagem do Balão Vermelho, de Hou Hsiao-hsien, ainda inédito no circuito comercial brasileiro, mas exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2007. Em seu filme, o diretor taiwainês recria o curta de Lamorisse, dando voz a outros personagens, além do menino.