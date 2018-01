Curtas brasileiros competem no Festival de Oberhausen O Festival Internacional de Curtas-Metragens de Oberhausen, que se realizará de 4 a 9 de maio, anunciou no dia 22 de março a seleção oficial, com os participantes de todas as seções competitivas. O mais antigo festival de curtas do mundo selecionou 136 produções de 48 países. Do Brasil, foram escolhidos cinco títulos, três para a competição internacional e dois para a competição de filmes infantis. Os concorrentes da mostra competitiva são Dormentes, de Joel Pizzini; Jonas e a Baleia, de Felipe Bragança, e Mestre Humberto, de Rodrigo Savastano. Os participantes da mostra dedicada às crianças são Maré Capoeira, de Paola Barreto Leblanc, e Tudo que É Sólido Pode Derreter, de Rafael Gomes. O filme de Pizzini integra também a competição de curtas do Festival Internacional de Documentários - É Tudo Verdade, que começa no dia 23 e vai até 2 de abril em São Paulo.