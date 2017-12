Curta romeno conquista primeiro Urso de Ouro em Berlim

O Festival de Cinema de Berlim concedeu nesta quarta-feira, 13, o primeiro Urso de Ouro de sua 58º edição ao curta romeno O zi buna de plaja (Um Bom Dia Para Nadar, em português), de Bogdan Mustata. Os três membros do júri da seção de curtas destacaram a originalidade, a emoção e o suspense do trabalho de Mustata, que em poucos minutos conta a história de três jovens criminosos que fogem de prisão. O Urso de prata, nesta mesma categoria, foi para o indiano Siddharta Sinha por sua obra Udedh bun, que mostra "com uma narração moderna" a chegada de uma jovem à idade adulta. Além disso, a jovem realizadora russa Olga Popova recebeu uma menção especial por seu curta B Teme (O Tema, em português), que relata um dia da intimidade de um casal que acabou de casar.