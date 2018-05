Curta inspirado em álbum do Arcade Fire pode ser visto online

O curta-metragem inspirado no álbum The Suburbs do Arcade Fire e dirigido por Spike Jonze está disponível para visualização online. Somente hoje e amanhã, Scenes From The Suburbs pode ser assistido gratuitamente no site MUBI.

Com 28 minutos de duração, o curta estreou no festival de música e artes South By Southwest (SXSW) nos EUA, no início deste ano. O site no qual o curta está hospedado exige que o visitante crie uma conta para assisti-lo, o que pode ser feito clicando aqui.

Spike Jonze ganhou notoriedade em 1999, ano em que foi indicado ao Oscar pela direção de seu primeiro longa-metragem, Quero Ser John Malkovich. Confira abaixo o trailer do curta: