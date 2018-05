Curta esquecido estrelado por Charlie Chaplin é boicotado em leilão

LONDRES (Reuters) - Um curta-metragem esquecido com imagens do lendário comediante Charlie Chaplin não encontrou um comprador em leilão realizado em Londres nesta semana, contrariando a expectativa de que pudesse arrecadar uma "significante valor de seis dígitos".

O preço inicial do rolo de filme de 100 mil libras (aproximadamente 250 mil reais) era, aparentemente, muito elevado.

Charlie Chaplin em 'Zepped' foi descoberto dentro de uma velha e mal conservada lata de filme, adquirida pelo colecionar Morace Park por pouco mais de 3 libras no site de leilões online eBay.

Com duração de sete minutos, o curta parece ser um filme-propaganda realizado no Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial. Chaplin aparece enfrentando um zepelim de guerra alemão, em uma das primeiras sequências de animação da história do cinema.

"Eu não fazia ideia do que tinha em mãos", afirmou Park. "Visitei especialistas em cinema na Europa e nos EUA e nenhum deles havia visto esse tipo de filme antes".

Um biógrafo de Chaplin afirmou que o artista provavelmente nunca soube da existência do filme. David Robinson afirmou que o autor havia unido trechos excluídos do corte final de outros filmes como Nova Colocação de Carlitos (1914), Carlitos Quer Casar (1915) e O Vagabundo (1915) -- e adicionado sequências de animação em stop-motion e outros efeitos.

(Reportagem de Mike Collett-White)