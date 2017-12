Curta de Oliver Stone promoverá Pequim para Olimpíada O cineasta Oliver Stone vai filmar um curta-metragem sobre Pequim para promover a Olimpíada de 2008 em todo o mundo. O diretor entrou em acordo com o Comitê Organizador dos Jogos nesta semana, durante viagem à China para promover seu mais recente filme, World Trade Center, um relato sobre os atentados de 11 de setembro de 2001. Segundo os promotores, será um vídeo institucional, com cerca de cinco minutos de duração, para ser exibido em cinemas e por emissoras de TV de todo o mundo, com o objetivo de criar um "intercâmbio cultural" entre Pequim e o resto do mundo. "Os povos devem viver em harmonia, e a China tem um papel importante nisso", afirmou Stone, segundo o jornal Beijing News. Para Stone, o curta também será uma oportunidade de estreitar relações entre a China e os Estados Unidos. "Meu interesse com esse filme é também colaborar para a harmonia internacional, e esses dois países devem interagir mais", completou. Outros cineastas que devem participar desse projeto são o italiano Giuseppe Tornatore e o iraniano Majid Majidi.