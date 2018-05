Curta brasileiro 'O Órfão' ganha Queer Palm em Cannes

A brasileira Carolina Markowicz ganhou nesta sexta-feira, 18, em Cannes a Queer Palm para curta-metragens por O Órfão, sobre um adolescente adotado que é devolvido ao orfanato por ter um caráter afeminado.

O filme Girl, do belga Lukas Dhont, que gira em torno a uma adolescente que nasceu menino e sonha se tornar uma bailarina, ganhou o prêmio máximo.

Criado em 2010, este prêmio independente recompensa um filme que aborde a temática LGTB entre todos os apresentados em Cannes.

+++ Filme sobre comunidade indígena brasileira é premiado em Cannes

Baseado em fatos reais, O Órfão narra, em 15 minutos, a história de Jonathas, um adolescente órfão que é adotado por um casal burguês. Jonathas, interpretado por Kauan Alvarenga, gosta de passar batom e usar vestidos femininos. Quando a família descobre seus hábitos, obriga-o a voltar ao orfanato.

Este é o quinto curta-metragem de Carolina Markowicz, que em 2008 ganhou o prêmio de melhor curta no Festival do Rio com 69-Praça da luz.

O Órfão foi apresentado na seção paralela da Quinzena de Realizadores, onde também estava outro filme brasileiro, Los silencios, de Beatriz Seigner, sobre as consequências do conflito colombiano na população civil.