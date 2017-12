Curta brasileiro <i>Saba</i> será exibido em Cannes O curta Saba, dos diretores Thereza Menezes e Gregorio Graziosi, foi selecionado para o Festival de Cannes, que acontece de 16 a 27 de maio. O filme, com duração de 15 minutos, será exibido pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), de São Paulo, na seção Cinefundação. Projetos de Argentina, França, Israel, Estados Unidos, Índia, Reino Unido, Sérvia, Alemanha, Rússia, Coréia do Sul, Finlândia e China também foram selecionados. O curta-metragem The Last 15, de Antonio Campos, filho do jornalista brasileiro Lucas Mendes e da produtora americana Rose Ganguzza, concorre na categoria. O cineasta, de 23 anos, já é figura habitual do festival desde 2005, quando ganhou o prêmio de melhor curta-metragem por Buy It Now. Em 2006, Campos recebeu uma das bolsas de estudos de Residência do Festival, junto a outros cinco jovens produtores. Este ano, Campos competirá com obras procedentes de México, Nova Zelândia, Estados Unidos, Cingapura, França, Polônia, Chipre, Suécia, Holanda e Coréia do Sul. O júri, tradicionalmente compartilhado pela Cinefundação e a competição de curtas-metragens, será presidido pelo diretor chinês Jia Zhang Ke, e contará com a atriz iraniana Niki Karimi, a estilista Deborah Nadoolman Landis, o escritor francês Jean-Marie Gustave Le Clezio e o diretor francês Dominik Moll.