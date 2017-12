Curta brasileiro ganha prêmio gay no festival de Berlim

O curta Tá, do brasileiro Felipe Sholl, ganhou um dos prêmios Teddy, concedidos anualmente pelo Festival de Berlim às melhores produções de temática gay selecionadas para o certame. O prêmio foi divulgado nesta quinta-feira, 14. Tá, uma metáfora de cinco minutos de duração sobre a sexualidade e a intimidade no meio gay, é a estréia de Sholl na direção de filmes. Outra produção agraciada com o Teddy foi o longa islandês The Amazing Truth About Queen Raquela, que narra as desventuras de uma transexual filipina que sonha em encontrar um namorado ocidental. Na categoria documentário, o prêmio foi para o filme alemão Football Under Cover, que narra a organização de um jogo de futebol feminino entre uma equipe iraniana e outra de Berlim. Já o Teddy do júri foi para Be Like Others, uma co-produção entre Estados Unidos, Canadá e Irã que relata o complicado processo para uma operação de mudança de sexo neste último país.