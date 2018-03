Curta brasileiro ganha prêmio em festival de cinema de Huelva

O brasileiro "Groelândia", de Rafael Figueiredo, ganhou neste sábado, 21, o prêmio de melhor curta-metragem do Festival de Cinema Ibero-americano de Huelva, na Espanha, enquanto a máxima premiação - o Colón de Oro - foi para o filme chileno "La Nana", dirigida por Sebastián Silva.

O prêmio a "Groelândia" foi concedido "pela força narrativa, o medido ritmo na ação e excelentes interpretações, produto de uma acertada direção", segundo a ata do júri. O júri concedeu uma menção especial aos brasileiros Pedro Arantes e Julio Taubkin, criadores de "A Guerra do Arturo", por "sua atrevida colocação, no qual o aparente sossego, com um fino senso de humor, reforça uma eficaz crítica à mediocridade de alguns meios de comunicação quando a necessidade de captar audiência se impõe ao rigor informativo".

"La Nana" - que também ganhou em Melhor Direção e Melhor Atriz para a chilena Catalina Saavedra - conta a história de Raquel, uma mulher amarga e introvertida, que está há 23 anos trabalhando como empregada doméstica para os Valdés, uma família de classe alta, até que a dona da casa contrata outra funcionária para ajudá-la, o que a primeira considera uma ameaça a seu modo de vida.

O porta-voz do júri do festival, Manuel Pérez Estremera, destacou "o nível de variedade e interesse de filmes em competição, o que tentamos refletir no histórico", além de ressaltar que "havia uma oferta variada e interessante de filmes".