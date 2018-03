Cuba exibirá filme de Soderbergh sobre 'Che' Cuba exibirá em dezembro o filme "Che", obra do norte-americano Steven Soderbergh que fala sobre Ernesto Che Guevara, disse na quinta-feira o diretor do Festival de Cinema Latino-Americano de Havana. Ivan Giroud, diretor do festival que acontecerá entre os dias 2 e 12 de dezembro, disse a jornalistas que não sabe se Soderbergh, o ator Benício Del Toro e outros membros do elenco irão a Havana, devido às restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos às viagens para a ilha. O filme de Soderbergh tem duas partes ("O argentino" e "guerrilha") e quatro horas de duração. "Em uma apresentação especial, vamos exibir as duas partes", disse Giroud durante uma coletiva de imprensa sobre o festival. Em julho, Alfredo Guevara, presidente do festival de cinema de Havana, que chega à 30a edição, disse a jornalistas que Cuba não iria exibir o filme caso ele tivesse "algum ataque" ao ex-presidente de Cuba Fidel Castro. O filme foi rodado na Espanha e na Bolívia, onde Guevara foi capturado e executado no dia 9 de outubro de 1967, enquanto tentava expandir a guerrilha pela América Latina. Giroud disse a jornalistas que os atores norte-americanos envolvidos no filme precisam de autorização de seu governo para viajar a Cuba. "Estão tratando (de sua vinda) (...) estão envolvidas aqui figuras do cinema norte-americano, então isso depende um pouco das permissões e das autorizações para a viagem", comentou. O governo Bush aumentou o embargo comercial e as restrições de viagens à ilha. O chanceler cubano, Felipe Pérez Roque, disse em 2007 que Soderbergh não pôde filmar na ilha devido ao embargo comercial aplicado pelos Estados Unidos desde 1962. Segundo Giroud, o Festival de Havana terá neste ano 114 filmes. Os países mais representados no festival são a Argentina, o México, o Brasil, a Venezuela, o Chile e a Guatemala. O festival começou em 1978. Além deste, a ilha organiza outros dois festivais internacionais. (Por Rosa Tania Valdés)