Cuarón teve de esperar evolução da tecnologia para fazer ‘Gravidade’

Ian Spelling, The New York Times

Sete anos depois de dirigir seu último filme, Alfonso Cuarón finalmente retornou ao cinema com Gravidade, um drama de ficção científica com Sandra Bullock e George Clooney. Foram quase cinco anos para terminar a ambiciosa produção, em parte porque o cineasta e seu filho e corroteirista, Jonas, tiveram de esperar que a tecnologia de filmagem evoluíssem para encontrar as ambições que tinham. Agora, o longa concorre a dez prêmios no Oscar 2014.

“A demora valeu a pena. Ou assim espero”, diz Cuarón. “Agora está fora das minhas mãos. Mas, ao menos como aprendizado, valeu a pena.” Não só isso: ele já venceu o Globo de Ouro de melhor diretor e o Director’s Guild Award de melhor filme.

