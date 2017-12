Cruise ensina doutrina para Jennifer Lopez e Jim Carrey O astro hollywoodiano Tom Cruise, que recentemente se casou com a atriz Katie Holmes, ensinou Cientologia à cantora e atriz Jennifer López, e ao humorista norte-americano Jim Carrey. Segundo publicou hoje o jornal The Sun, que consultou fontes próximas a Jennifer, conhecida também como J-Lo, a estrela do pop, de 36 anos, e Carrey, de 44 anos, teriam começado a fazer aulas para principiantes sobre a Cientologia (um sistema de crenças). J-Lo e Carrey são duas das celebridades convidadas de honra do casamento de Cruise e Kate, na Itália. Cruise, 44 anos e estudioso da polêmica seita, doutrinou seus dois amigos nesta religião, que acredita que marcianos chegarão à Terra para salvar a humanidade. "Ela (Jennifer Lopez) começou a usar frases da Cientologia e a explicar os segredos dessa igreja a pessoas próximas", declarou um amigo de J-Lo. Já Carrey, aconselhado pelo protagonista de Rain Man e Top Gun, começou a ter aulas de Cientologia em um centro de Los Angeles. Tom Cruise e Katie Holmes oficializaram a união em novembro no castelo Odescalchi, de Bracciano, a 35 quilômetros de Roma, na Itália, e depois passaram a lua-de-mel nas ilhas Maldivas. Os dois são pais de Suri, que nasceu em maio na Namíbia. Cruise também é pai de Isabella e Connor, crianças que adotou quando ainda era casado com a atriz Nicole Kidman.