Cruise e Katie, em seu casamento de contos de fada Tom Cruise e Katie Holmes se casaram nesta tarde, pelo ritual da Igreja da Cientologia, no castelo Odesvcalchi de Bracciano a 35 quilômetros de Roma, em uma cerimônia de contos de fada, rodeados por pajens, bandeiras, tochas de fogo, flores brancas e cercados por seus amigos, alguns dos mais famosos cantores e atores de Hollywood. A cerimônia começou depois das 18h (15h de Brasília) e se soube que o matrimônio tinha sido concretizado quando as numerosas tochas colocadas em todas as passagens, janelas, becos e pátios do castelo se acenderam. Segundo fontes que conhecem os detalhes do casamento, esse era o sinal de que Tom e Katie já tinham se declararam marido e mulher, de acordo com os ensinamentos da Igreja da Cientologia, da qual os dois fazem parte. Fotógrafos e jornalistas de plantão na praça A televisão a cabo SkyTG24 instalou uma equipe diante do castelo e está transmitindo ao vivo todas as imagens que conseguiu, reduzidas à chegada de automóveis em alta velocidade, com vidros escuros, com os noivos, familiares e convidados. Só foi permitida a entrada de convidados, enquanto várias centenas de vizinhos, curiosos e cerca de 250 jornalistas e fotógrafos cobriram o evento aglomerados na praça diante do castelo. Katie Homes foi a primeira a chegar, com a filha de ambos, Suri, nos braços. Um pouco mais tarde Tom Cruise chegou ao castelo. Os filhos que Cruise adotou enquanto era casado com Nicole Kidman participaram da cerimônia. Lista de convidados tem 250 pessoas Vários atores de Hollywood e celebridades do mundo da música foram vistos chegando ao castelo, como Will Smith e sua esposa; Brooke Shields e seu marido, Jim Carrey, Jennifer López e seu marido Marc Anthony, a atriz Halle Berry, a cantora Kyllie Minogue, a mulher do jogador do Real Madri David Beckhan, Victoria, entre outros. Cerca de 250 pessoas foram convidadas para o casamento, entre eles, poucos eram os italianos. Sabe-se que foram convidados o prefeito de Roma, Walter Veltroni, o estilista que confeccionou os trajes dos noivos, Giorgio Armani, a princesa dona do castelo María Pace Odescalchi e o cantor Andrea Bocelli. A princípio foi divulgado que o cantor cego interpretaria a Ave Maria, mas Bocelli desmentiu, assegurando que ele é católico e a Ave Maria está ligada ao cristianismo e não lhe parecia correto cantar esta música em outro ritual, como a Cientologia. Em troca, Bocelli disse que cantaria ao final da cerimônia, em homenagem ao casal. A cerimônia será realizada na Sala de las Armas do castelo e durará meia hora. Segundo a imprensa local, jovens do povoado e da nobreza, vestidos com trajes de época, estavam encarregados de levar Katie até o local da cerimônia. Em seguida, segundo testemunhas, seria servido um jantar "em grande estilo", preparado por um dos melhores restaurantes de Roma e o casamento terminaria com a queima de fogos de artifício e com a iluminação completa do famoso castelo. Consta que a Prefeitura de Bracciano, onde se localiza o castelo, cobrou a cada fotógrafo mil euros para ficar nas janelas dos edifícios voltados para o castelo. Além disso, correm rumores de que algumas pessoas chegaram a cobrar 2.500 euros pelo aluguel de janelas que têm uma boa visão do local da cerimônia, cujo custo foi estimado em 2,5 milhões de euros, sendo 1,5 milhão deles gastos no aluguel do castelo. O curioso é que o número de convidados foi equivalente ao número de jornalistas credenciados no município de Bracciano para cobrir o casamento. (Matéria alterada às 18h30)