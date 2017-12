Cruise e Katie devem apresentar Suri ao público em breve Tom Cruise e Katie Holmes vão mostrar em breve uma foto da filha Suri, disse o porta-voz do astro, Arnold Robinson, segundo publicou o site Ananova.com. A filha do casal de atores, que nasceu em 18 de abril em Los Angeles, nos Estados Unidos, ainda não foi apresentada ao público por meio de uma série de fotos em alguma revista, como costuma acontecer com herdeiros de famosos. Robinson garantiu que a exposição da filha dos atores vai acontecer em um bom momento. "Ele (Cruise) não está relutante. Eles (o casal) vão tomar a decisão (de liberar as fotos) em breve". Especula-se que a revista "Vanity Fair" tenha comprado os direitos de exibir a primeira foto da menina, que está agora com quase três meses e meio de idade. Suri teria sido clicada pela renomada fotógrafa Annie Leibovitz, de acordo com o site de entretimento TMZ.com. Suri, nome que significa princesa em hebraico e rosa vermelha em farsi (iraniano), é a primeira filha de Katie e a primeira biológica de Cruise, que tem outros dois filhos adotados, Isabella e Connor, junto com a ex-mulher e também atriz Nicole Kidman. Apesar de não ter estampado capas de revistas, Suri já tem fama de ser linda. Penélope Cruz, ex-namorada do astro, foi conhecê-la na mansão do casal. "Ela é realmente muito bonita, um dos bebês mais bonitos que já vi", afirmou a atriz espanhola, que ficou junto com o astro durante três anos, de 2001 a 2004. As atrizes Jada Pinket e Leah Remini, em visitas separadas, também conheceram a herdeira. Jada descreveu Suri como "um dos bebês mais doces já que conheceu" e Leah disse que ela se parece tanto com a mãe quanto com o pai. "É uma mistura dos dois, com os olhos e os cabelos escuros", disse ela em entrevista à rede de televisão CBS.