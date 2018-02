'Crônica de um Amor Louco' mostra um poeta despudorado perdido em LA

Há um culto a Marco Ferreri, mas o diretor italiano que morreu em 1997, aos 69 anos, nunca foi uma unanimidade. Nem poderia - desde o seu começo, na Espanha, em parceria com o roteirista Rafael Azcona, Ferreri foi sempre um contestador, ou melhor, provocador profissional. Na Itália, ele já se ligara aos neo-realistas, e a Cesare Zavattini, mas foi na Espanha, sob o franquismo, que começou a dirigir. Em 1961, El Cochecito, sobre um carrasco - dos outros como de si mesmo -, foi saudado como uma obra-prima na vertente de Luis Buñuel.

É bom lembrar isso agora que Crônica de Um Amor Louco está de volta, no Cineclube do Caixa Belas Artes (Rua da Consolação, 2423, São Paulo). O filme passa neste sábado, 6, às 22h30, e na quarta, 10, às 18h40. Os ingressos custam R$ 20 (R$ 10 a meia-entrada).

No começo dos anos 1980, a adaptação que Ferreri fez de um original do escritor norte-americano Charles Bukowski ganhou status de cult movie. Vale tentar reportar-se àquela época. Durante os anos 1960, e por meio de filmes como Leito Conjugal, La Donna Scimmia, O Homem dos Cinco Balões e Marcha Nupcial, Ferreri nunca parou de criticar a sociedade burguesa, e o casamento, e a condição da mulher no mundo machista. Chamavam-no de pessimista, de niilista. Ele retrucava - "Não sou otimista nem pessimista, marxista nem niilista. Sou realista." E acrescentava, com desdém - "O mundo é uma m..."

Em 1973, Ferreri radicalizou e fez La Grande Bouffe/A Comilança, sobre quatro amigos - Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret e Michel Piccoli - que se trancam numa casa e comem até rebentar. O filme foi proibido no Brasil pela censura do regime militar, que não assimilou a escatológica denúncia que o autor fazia da sociedade de consumo. A Comilança só foi liberado em 1979/80 e, no intervalo, Ferreri já fizera quatro ou cinco filmes que prosseguiam com suas provocações. Só um ou outro chegou ao Brasil, e sem grande sucesso. Com Crônica, houve o estouro - maior até que a recepção a La Grande Bouffe. Um poeta (Ben Gazzara) numa viagem sem volta. O sexo, variação da comida, substituindo o banquete de A Comilança. Ele cruza com várias mulheres. Liga-se a uma prostituta, Ornella Muti. Entregam-se a jogos masoquistas. Mutilação, sexo anal.

O público brasileiro, livre da censura, começava a descobrir o cinema de sexo explícito - Garganta Profunda, O Inferno de Miss Jones etc. No bojo da liberação, foram vindo também A Laranja Mecânica, Último Tango em Paris, O Porteiro da Noite. Já num novo quadro, filmes como Crônica de Um Amor Louco foram se instalando no mercado - e conquistando um público que queria 'mais'. Trinta e tantos anos depois, Crônica volta para a prova definitiva. A 'América', os EUA, revistos por um italiano. O filme começa e termina em Los Angeles. Tanto pode ser a cidade real como um delírio cenográfico. Não é o menor dos atrativos do filme de Ferreri. Crônica de Um Amor Louco - no original, o amor é 'ordinário', no sentido de comum - tem algo da vertente pós-moderna da época. Ben Gazzara não era um grande ator, mas tem uma grande atuação - a melhor de sua carreira. Ornella Muti, uma das musas de Ferreri, além de bela, é despudorada. Sublime.