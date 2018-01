Críticos franceses premiam filmes de Resnais e Almodóvar O sindicato francês dos críticos de cinema divulgou nesta terça-feira seus prêmios, elegendo como melhor filme francês Coeurs, de Alain Resnais, e como melhor filme estrangeiro Volver do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Volver também foi indicado como melhor filme estrangeiro no César 2007, o Oscar do cinema francês, que será entregue no sábado, um dia antes da cerimônia do Oscar.