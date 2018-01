Críticos do 'Caderno 2' fazem suas apostas para a Mostra de Cinema

Luiz Carlos Merten

O Desolado - A trilogia As Mil e Uma Noites, de Miguel Gomes, é admirável, mas o segundo volume é o melhor

Rocco e Seus Irmãos - A obra-prima de Luchino Visconti é a pérola na retrospectiva da The Film Foundation

Virgem Juramentada - Laura Bispuri e o Kanun, o código de honra albanês. Um grande papel para Alba Rohrwacher

Dá Licença de Contar - Para que longa, se, como curta, o filme de Pedro Serrano é grande?

As Mil e uma Noites - Trilogia de Miguel Gomes que apresenta a crise de Portugal à luz do clássico da narrativa árabe

O Botão de Pérola - Patricio Guzmán articula a grandeza do oceano com a baixeza da ditadura militar chilena

Para Minha Amada Morta - Surpreendente estreia na ficção de Aly Muritiba, um destaque no Festival de Brasília

Memórias e Confissões - Inédito de Manoel de Oliveira, para ser visto após sua morte

Sabor da Vida - Prepare os lenços para essa espécie de Ensina-me a Viver japonês

Body - Espiritismo é a base desse instigante polonês

Taklub - O filipino Brillante Mendoza cria uma ficção para documentar a tragédia provocada pelo super tufão Haiyan

All That Jazz - O último filme do grande Bob Fosse